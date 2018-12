Sevilla-Lazio i Sporting-Vila-real, duels estrella a la Lliga Europa

La fortuna no va somriure el Sevilla de Pablo Machín en el sorteig dels setzens de final de l'Europa League. El conjunt andalús, amb cinc títols al seu palmarès, va quedar emparellat amb un rival d'allò més perillós com és el Lazio. El conjunt italià, dirigit per Simone Inzaghi és cinquè a la Serie A i compta amb vells coneguts del Sevilla com Martín Cáceres, Joaquín Correa, Luis Alberto o Ciro Immobile. L'anada serà a Roma i la tornada a Sevilla. Tampoc va tenir gaire sort el Vila-real. Els de Luis García Plaza se les heuran amb l'Sporting de Lisboa, segon de la lliga portuguesa. De la seva banda, el València, caigut de la Lliga de Campions, ha quedat emparellat amb el Celtic de Glasgow, un rival en principi assequible. Per últim, el contrincant del Betis serà el Rennes, que té a les seves files l'ex del Milan, Niang.