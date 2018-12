Un gol d´Èric Montes rescata un punt pel Peralada

El Peralada-Girona B li costa molt sumar de tres en tres i avui ha tornat a quedar demostrar en el partit contra el filial del València en el que els gironins han hagut de remar molt a contracorrent per capgirar el primer gol visitant, marcat en el minut 17 per Merentiel en un que xut que Suárez no ha pogut blocar bé, i no ho han aconseguit fins a 13 minuts del final gràcies a una rematada del capita Èric Montes que ha estat el més llest aprofitant un rebuig després d'un córner.

En el temps de descompte, Andzouna ha enviat una pilota al pal i i Georgi ha provat de sorprendre el porter visitant amb un xut des de molt lluny, però el marcador no s'ha mogut més. Amb aquest empat, Mestalla i Peralada continuen els dos en zona de descens amb 17 punts.