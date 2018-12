Palamós Homenatge a Josep Crosa al pavelló

Les parets del pavelló municipal d'esports de Palamós lluiran una samarreta en reconeixement a Josep Crosa i Cané, un dels impulsors del bàsquet al municipi. Sota el lema: «Jo hi vaig jugar», homenatja una època i a les persones que ho van fer possible (Bàsquet Club Palamós 1961-1998). El passat diumenge el pavelló palamosí es va quedar petit per acollir l'acte d'homenatge a Crosa i la presentació dels 14 equips que formen part del CE Palamós. En l'acte hi va assistir, entre d'altres, el germà de Josep Crosa i l'alcalde de Palamós, Lluís Puig.