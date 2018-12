La Christmas canvia de líders

El vent va tornar a bufar amb ganes a la Christmas Race, i la badia de Palamós va ser un espectacle amb vents que van arribar als 20 nusos i que va tenir com a conseqüència canvis en el lideratge en totes les classes. Finn Milan Vujasinovic va desbancar Joan Cardona. En 470 dominen els italians Matteo Capurro/Matteo Puppo, sent els únics que mantenen el primer lloc; en 420 ho fan les alemanyes Sophie Steinlein/Jonas Royla; en Làser Radial Standard, el britànic Joseph Mullan; en Radial Femení, la croata Elena Vorobeva, i en Home, Pirmin Sablatnig.

Vujasinovic buscarà guanyar per primera vegada la Christmas Race, després d'haver-se quedat a les portes en les últimes edicions en la classe Finn. El croat va marcar ahir dos primers i un segon que el situen primer. El català Alex Muscat (CN Garraf) és segon a tres punts del líder. En 420 els alemanys Sophie Steinlein i Jonas Royla es van posar primers amb només un punt per davant dels italians Demetrio Sposato/Gabriele Centrone i Riccardo Sepe/Ettore Ciril, segon i tercer respectivament. Els gallecs Jacobo García i Antoni Ripoll (RCN Sanxenxo), primers líders, són quarts a dos punts dels alemanys i aspiren al podi. L'última jornada de la Christmas Race es farà avui. Estan previstes tres mànegues en totes les categories. L'única que comptarà amb flota Or -que lluita pel podi- i Plata serà la 420. La resta seguirà en formació o flota.