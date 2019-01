El Barça suma una nova victòria a la pista del Burgos

El Barça Lassa ha començat bé el 2018. Primer, amb la victòria a l'Eurolliga dijous davant el Darussafaka i ahir amb el triomf treballat a la pista del Burgos (80-85) que serveix perquè els de Pesic continuïn líders en solitari.

Tot i així, els blaugrana no van tenir un partit còmode i al descans només dominaven per dos punts (38-40). Però una embranzina al tercer quart va posar el partit coll avall pels culers, que van tenir en Tomic (23 punts i 9 rebots) com a jugador més destacat.

Mentrestant, el Joventut fa una passa més per mirar de classificar-se per a la Copa del Rei. Els verd-i-negres van guanyar a casa davant el València (83-74). La Penya va sumar la seva tercera victòria consecutiva amb una gran actuació de Todorovic (13 punts, 6 rebots i 6 assistències), i s'assegurarà la classificació virtual per la Copa si la pròxima setmana aconsegueix guanyar a casa contra el complicat Baskonia.

Per altra banda, el Manresa va perdre a casa davant el Baskonia (66-82) i haurà d'esperar per classificar-se per a la Copa. El gironí Yankiba Sima va aportar 8 punts per a l'equip manresà.