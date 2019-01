Peralada. Una ratxa positiva per escapar del descens

Veure per creure. La reacció del Peralada, a qui va costar un món guanyar el seu primer partit, és un fet. Tant és així, que ha tancat la primera volta fora del descens, on s'havia estat durant un grapat de jornades. Els de Chicho Pèlach viuen el seu millor moment de la temporada. Si ara són tretzens, un punt per sobre de la zona perillosa, és gràcies a una inèrcia positiva que els ha dut a guanyar 8 dels últims 12 punts. Són quatre les jornades sense perdre i això es nota. Contrasta, i molt, amb els inicis, quan el Peralada es va estar els nou primers partits del campionat sense guanyar. Ara bé, des que va estrenar-se (0-1 al camp del Terol), que tot ha canviat. Des d'aquell dia fins ara, els empordanesos han jugat 10 partits i només han hagut de lamentar dues derrotes. El seu balanç, ara per ara, és de 4 victòries, 9 empats i 6 ensopegades.