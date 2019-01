«Volem que ens doneu confiança i eines per fer realitat el nostre somni»

Més enllà dels parlaments de representants de les institucions i els patrocinadors, la tarragonina Mireina Benito, una de les dues integrants de l'equip que l'any passat ja competia pel CC Baix Ter, va parlar en nom de les seves companyes: «La societat encara més molt masclista i no és gens fàcil apostar per l'esport femení, volem agrair-ho a tota la gent que ha confiat en aquest projecte i dir que, a diferència del que va passar en els contes, no volem cap home que ens vingui a rescatar, sinó que se'ns doni confiança i eines per fer realitat el nostre somni»