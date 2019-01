El Girona arrenca l'any amb una nova ensopegada a la pista del Noia

Tot i començar guanyant el partit, marxar al descans amb avantatge i tenir el partit igualat quan faltaven menys de vint minuts per al final, el Girona va caure golejat a la pista del Noia (7-2). Els de l'Alt Penedès encara no coneixen la derrota com a locals aquesta temporada i sumen el sisè partit seguit sense perdre.

Els de Josep Torner, però, els ho van posar complicat als de Pere Varias, i és que al minut 11 de partit Palazón marcava el 0-1 per als gironins. Un resultat amb el qual s'arribaria al descans.

Els locals, lluny de baixar els braços, van igualar el partit tot just començar la segona meitat, i als quatre minuts de la represa van capgirar el marcador (2-1). Però el Girona no es va deixar intimidar i al minut 7 de la segona part va empatar el partit per mitjà de Torner.

Va ser a partir d'aquí que els visitants van patir una crisi i van veure com en poc més d'un minut es passava del 2-2 al 4-2.

Aquests dos gols en tant poc temps van ser un gerro d'aigua freda per als gironins, que van veure com el Noia els acabava golejant.