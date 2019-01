Un mal primer quart condemna el Salt davant el Mataró

El nou any no ha canviat el balanç del Salt, que suma la dotzena derrota consecutiva i acaba la primera volta de la competició amb un balanç d'un triomf i 12 derrotes. És cert que ahir l'equip entrenat per Oriol Verdés s'enfrontava a un equip de la zona alta de la classificació, el Mataró, però va pagar car el mal parcial del primer quart (12-20). Els vuit punts per sobre al final dels primers 10 minuts ja van ser una diferència insalvable perquè els gironins poguessin capgirar el marcador.

De ganes no en van faltar, i els verd-i-negres van plantar cara durant els 40 minuts, però al davant es van trobar amb dos jugadors que van jugar tot el partit i van castigar els saltencs en el joc interior: Jaume Solé, que va fer 16 punts i capturar 7 rebots, i David Romero, que va fer 21 punts i capturar 14 rebots.

Dels locals van destacar Marc Juanola, amb 20 punts, i Pujolràs, amb 16. El Salt haurà de millorar una mica més per aconseguir el triomf i fer una bona segona volta per sortir de la zona baixa.