L'Espanyol perd al camp de la Reial Societat després d'un pèssim inici

La Reial Societat va aconseguir la segona victòria de la temporada en lliga al seu estadi d'Anoeta, triomf no exempt de patiment en un partit d'anada i tornada davant un Espanyol que podria haver-se endut l'empat després de sobreposar-se a un pèssim inici de partit. Imanol Alguacil, el nou tècnic de la Reial Societat, ha il·lusionat l'afició i el seu equip va sortir al camp tan motivat que als dos minuts de joc ja s'havia avançat en el marcador en una jugada a pilota aturada en què la defensa de l'Espanyol no va estar bé i Merino va aprofitar una pilota perduda per fer el 1-0.

El públic d'Anoeta no havia acabat de celebrar el gol quan es va produir la segona arribada guipuscoana i el penal comès per mà de David López, que va detectar el VAR i que Willian José va convertir en el segon gol. L'equip català, amb dubtes després d'una dura ratxa de derrotes trencada només a l'última jornada, va encaixar molt malament els cops i al minut 20 estava amb un 2-0 i David López i Darder amb targetes grogues, superat per una Reial que va buscar el tercer amb afany però mancada de sort.

Però, de sobte, l'Espanyol es va recuperar i després d'una ocasió de Borja Iglesias va retallar distàncies en una altra acció a pilota aturada que va rematar de cap el brasiler Naldo. Els locals es van posar nerviosos i cada acostament del conjunt visitant era una ocasió de gol fins que al minut 45 Llorente va introduir a la seva porteria una pilota per la qual lluitava Iglesias.

A la represa, quan pitjor estaven les coses per als bascos i millor per a l'Espanyol, va arribar el tercer gol local en una rematada de Willian José. L'expulsió de Mikel Merino a vint minuts per al final va posar emoció al partit i l'Espanyol podria haver empatat si Dídac Vilà hagués encertat la seva rematada.