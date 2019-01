El CPA Olot recull el premi al millor equip a la Festa de l'Esport català

El futbolista del Barcelona Jordi Alba i la nedadora del CN Sant Andreu Jessica Vall van rebre ahir al vespre, de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), el premi que els acredita com a Millors Esportistes Catalans del passat any 2018.

Alba i Vall van ser els principals protagonistes de la Festa de l'Esport Català, que es va celebrar ahir al vespre al CaixaFòrum de Barcelona i que va repartir set premis més.



Rubi i Joan Carles Navarro

El de Millor Entrenador de l'any va recaure en el tècnic de l'Espanyol, Joan Francesc Ferrer Rubi, i el de Llegenda va ser per a l'exjugador del Barça Lassa de bàsquet Juan Carlos Navarro. Manel Balastegui (rem) i Clàudia Sabata (curses de muntanya) van ser distingits com els Esportistes amb Major Projecció, i el Club de Patinatge Artístic Olot, col·leccionista de títols en la modalitat de grups de xou i campió del món dotze vegades, com la Millor Entitat Esportiva.

El premi a l'Esperit Esportiu va ser per a Mari Pau Corominas (natació) i el que reconeix la Gestió Federativa per a la Federació Catalana de Paralítics Cerebrals.

Com ja és habitual, la Festa de l'Esport Català també va tenir un record per als clubs que el passat any 2018 es van convertir en centenaris. Van ser aquests: el CN Reus Ploms, el CE Ivars d'Urgell, el Barbens CF, el Vilafant CF, el Organyà CF, el CF Llers, el CF Juneda i el Pontenc CE.

Van assistir a l'acte el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent; la consellera de la Presidència, Elsa Artadi; el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras; i la diputada d'Esports de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos.