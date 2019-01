Raúl Garrido i Chicho es reparteixen elogis abans del derbi Olot-Peralada

L'estadi Municipal d'Olot serà l'escenari, diumenge, del derbi gironí de Segona B entre l'Olot i el Peralada. Abans, aquesta tarda, ha acollit una cordial trobada entre els entrenadors de tots dos equips, Raúl Garrido i Narcís Pèlach "Chicho", on s'han repartit elogis mútuament. El derbi es jugarà diumenge a 2/4 de 5 de la tarda.

"És un partit d'una importància vital. Hem de fer les coses molt bé per donar el salt definitiu i consolidar aquesta situació. La línia de l'èxit al fracàs és molt fina i diumenge hem de recuperar els nostres senyals d'identitat", ha posat de manifest el tècnic local. L'Olot va encadenar 10 jornades sense perdre fins que va caure en l'anterior jornada a Cornellà (3-0). Sobre el Peralada ha dit que "els inicis dels filials sempre són complicats i amb molts canvis, però estava clar que anirien cap amunt perquè tenen un gran entrenador i una plantilla de molta qualitat. Que tants jugadors pugin al primer equip del Girona FC és un reflex del nivell que tenen".

Chicho, mentretant, ha deixat clar que "veurem que som capaços de fer. Arribem al derbi amb l'equip molt més fet. A la primera volta en el derbi de Montilivi tot just estàvem començant, no havíem pogut fer la pretemporada junts. Ara som un bloc més ferm i més estable. Arribem al partit d'Olot amb moral i ganes de guanyar". Olot i Peralada estan separats tot just per tres punts a la classificació (27/24).