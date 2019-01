Valverde admet «bona sintonia» amb el Barça per seguir un any més de tècnic

El tècnic barcelonista Ernesto Valverde va admetre ahir que hi ha «una bona sintonia» amb el club per tractar sobre la renovació del seu contracte, però va recalcar que no s'ha concretat res i que «quan calgui dir alguna cosa, ho direm». La vigília de la tornada dels vuitens de final de Copa davant el Llevant (2-1 per als valencians en l'anada), Valverde va sortir al pas sobre el seu futur, després que el president, Josep Maria Bartomeu, assegurés en unes declaracions a Sport que el tècnic és «l'entrenador del Barça per a aquesta i per a la següent (temporada)».

Sobre el partit d'aquesta nit contra el Llevant, Valverde va dir que la intenció del Barça passa per guanyar el partit, si pot ser sense encaixar gols. «És important no encaixar, però molt més marcar», va afegir. La versió B del Barça no va funcionar al Ciutat de València, on el Llevant va ser clarament superior a uns blaugranes espessos. Malgrat que difícilment es veurà a l'onze de gala culer, l'onze inicial que buscarà la remuntada podria estar més a prop d'ell que no el de València i Messi apunta a titular.