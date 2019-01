Guanyar abans de tornar a la dinàmica europea

Guanyar abans d'afrontar unes setmanes dures. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat l'Spart Citylift Girona, que aquesta tarda rep el València a Fontajau abans d'afrontar unes setmanes amb partits cada tres dies. I és que després de la visita de les valencianes, les d'Èric Surís viatjaran a Rússia per disputar els setzens de final de l'EuroCup davant el Moscou. I a partir d'aquí el calendari ja no aturarà. «A partir de València sí que tornarem a exigir-nos físicament i mentalment amb partits cada tres dies», declarava el tècnic gironí, que afegia que aquestes setmanes amb més pocs partits «ha estat molt positiu per créixer com a equip i descarregar una mica la tensió competitiva».

Per això, el partit d'avui de l'Uni és important per agafar moral de cara als següents compromisos i seguir amb la bona dinàmica de resultats que ha portat el conjunt gironí a encadenar catorze victòries entre lliga i Europa.

L'únic hàndicap per al partit d'avui és que fins última hora, Surís no sabrà si podrà comptar amb la montenegrina Murphy, que va patir una forta contusió en el partit de la setmana passada davant el Sant Adrià. «Intentarem que arribi perquè ens doni un cop de mà», va declarar l'entrenador en la prèvia del partit.

Qui aterra aquesta tarda a Fontajau serà un València dolgut després d'encadenar dues derrotes seguides. Surís avisa que «tot i ser un equip recentment ascendit, té una plantilla amb molt potencial, amb experiència i que coneix bé la lliga», i va concloure dient que «és un equip que serà de màxima dificultat».

Entrenades per Rubén Burgos, les valencianes han demostrat fer un gran joc. Sobretot, gràcies a jugadores veteranes que coneixen la lliga, com són la base Anna Gómez i l'aler Maria Pina. Però en el joc interior també compta amb dues bones jugadores com són Alexis Brown o Meiya Tirera. Aquesta última, amb mitjana de més de 15 punts per partit.

Tot i ser un acabat d'ascendir, l'equip de Burgos ha aconseguit classifcar-se per a la Copa de la Reina, i la sort va voler que s'emparellesin amb l'equip de Surís en quarts de final. Així, Spart Citylift Girona i València es veuran les cares d'aquí a poc més d'un mes a Vitòria. Però el tècnic gironí avisa que no hi ha testos que valguin, ja que cada competició és un món. «Per a la Copa queda molt i ja ens centrarem en ella quan toqui», va concloure el preparador de l'Uni.