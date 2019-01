El Llagostera ha sortit a 2/4 de 6 de la matinada per jugar la Copa Federació a Conca

El Llagostera ha sortit avui a 2/4 de 6 de la matinada en autobús cap a Conca per disputar aquesta tarda (15.30) el partit de tornada dels vuitens de final de la Copa Federació. Oriol Alsina ha donat descans als 11 jugadors que van ser titulars dissabte contra l'Hospitalet a la lliga (Marcos, Aimar, Amantini, Lucas Viale, Bigas, Yeray, Pitu, Èric Jiménez, Marc Medina, Moussa i Sascha, més Gil Muntadas) i s'endú els suplents i diverses peces del filial (els porters Dani i Alberto, Mario, Parra, Abel, Monchi i Òscar Castellano) i del juvenil (David López).

Els blaugranes necessiten marcar per capgirar l'eliminatòria després de l'1-1 registrat al Municipal. Alsina destaca la il·lusió amb què viatja el Llagostera: «Sabem que ens espera un viatge amb autobús llarg i pesat i haurem de veure com adaptem això al fet de poder competir al màxim nivell. Evidentment, anem amb la confiança de passar l'eliminatòria, si no, no viatjaríem». El tècnic confia plenament en els jugadors del filial: «Estan fent una molt bona feina setmana rere setmana. Però no només als partits que juguen amb el primer equip a la Copa Federació, també estan competint molt bé amb el filial a Primera Catalana i als entrenaments».