El Barça s'entrena pensant en el derbi de Montilivi

Després de gaudir d'un dia de descans i de la desfeta contra el Sevilla de Pablo Machín a l'anada dels quarts de final de la Copa del Rei (2-0), la plantilla del Barcelona va tornar ahir als entrenaments pensant ja en el derbi que disputarà diumenge que ve, a Montilivi, contra el Girona (16.15 hores /BeIN LaLiga).

Els jugadors disponibles del primer equip es van exercitar en el camp 2 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, on els titulars a la Copa del Rei davant el Sevilla van fer treball de recuperació i la resta es va exercitar a una intensitat més gran. En aquest grup hi havia homes com Leo Messi i Sergio Busquets, que ni tan sols van viatjar al Sánchez Pizjuán. De fet, Ernesto Valverde va donar minuts als futbolistes menys habituals, i Luis Suárez i Philippe Coutinho només van jugar pràcticament mitja hora. Tots dos s'entreveuen titulars contra el Girona i formaran la parella atacant juntament amb Leo Messi, tenint en compte que Dembelé está lesionat i que el recentment incorporat Kevin Prince Boateng va jugar dimecres. A la defensa, qui també va jugar menys del que sol participar és Jordi Alba, que no va entrar al terreny de joc fins al minut 80, substituïnt un Semedo que es jugarà un lloc al lateral dret amb Sergi Roberto. A la porteria, tornarà Ter Stegen. Ernesto Valverde, que va avisar que viatjarà a Girona amb la intenció de sumar els tres punts, també va cridar a l'entrenament els jugadors del Barça B: Moussa Wagué, Ignasi Vilarrasa, Jorge Cuenca i Ballou Tabla.

L'equip tornarà a exercitar-se aquest matí a Sant Joan Despí. Després de la sessió, Valverde donarà la llista de convocats per al derbi. Els blaugranes viatjaran a Girona demà al matí i es concentraran a l'AC Palau de Bellavista.