L'Olot continua a València amb la seva lluita per allunyar-se més del descens

L'Olot visita avui (12 h) l'Atlètic Llevant. La remuntada in extremis de l'última jornada davant el Peralada és una injecció de motivació i entusiasme per a un Olot que, amb només 21 jornades disputades, ja té 30 punts. En aquests moments, els garrotxins estan 9 punts per sobre del descens i només a 6 de les posicions de play-off. «Sempre m'agrada mirar els partits com a oportunitats. Guanyar davant l'Atlètic Llevant suposaria distanciar-nos del descens i mirar objectius més bonics, però consolidar-nos a la categoria és prioritari», insistia Garrido.

L'Olot s'enfronta de nou a un filial, un tipus d'enfrontaments amb les seves particularitats, tant positives com negatives: «Són jugadors molts joves. És un club que confia molt en la base, fins i tot l'entrenador actual del primer equip, Paco López, va pujar del filial i està fent una bona feina. Això els ajuda a tenir una energia i unes capacitats diferents».