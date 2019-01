L´Olot confirma el fitxatge d´Eloi Amagat

L'Olot ha tancat el darrer dia del mercat d'hivern la contractació d'Eloi Amagat, amb una llarga trajectòria al futbol professional capitanejant el Girona FC i que actualment es trobava sense equip després del seu pas pel New York City de la Major League Soccer americana. Als seus 33 anys, el jugador gironí és el segon i últim reforç dels garrotxins en aquesta finestra de fitxatges i serà presentat demà a les 12:30h a la sala de premsa de l'Estadi Municipal.

Eloi es va formar a la Penya Bons Aires i al Vilobí, per passar l'any 2004 al Girona FC, fent-se famós pel gol que va marcar a la Copa del Rei contra el Vila-real, a la pròrroga, que donava la classificació als gironins. En aquella primera etapa va tenir dues cessions, al Gavà i al Palafrugell. Tot i viure l'ascens a Segona A el 2008, no va poder debutar a la categoria de plata perquè va ser cedit al Lorca abans de rescindir amb el Girona i començar una nova aventura l Llagostera, a Tercera. Després de tres anys al costat d'Oriol Alsina, amb l'ascens a Segona B inclòs, Eloi va tornar a Montilivi per convertir-se en un dels capitans i consagrar-se en el futbol professional.

Gairebé ha disputat 130 partits a la categoria de plata amb protagonisme destacat formant un trivot gironí inoblidable amb Àlex Granell i Pere Pons, precisament també dos ex-Olot. Amagat és l'únic futbolista que ha jugat amb el Girona a Tercera, Segona B, Segona A i Primera, on la temporada passada Machín li va donar minuts en un parell de partits. La seva última experiència va ser a la Major League Soccer dels Estats Units, on va competir fa pocs mesos a les files del New York City.