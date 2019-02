El Farners surt del descens amb la victòria al derbi contra el Llagostera B

Amb set equips gironins a Primera Catalana, els derbis s'han convertit en un partit recurrent. Ahir va ser el torn del Farners - Llagostera B, que va acabar amb victòria per als locals (2-1). A falta de saber tots els resultats d'aquesta jornada, el Farners surt del descens amb poc marge per tornar-hi a caure. Es troba a la 13a posició amb 21 punts, mentre que el filial del Llagostera se situa en la 9a amb 25.

Els de Pablo Menéndez van obrir la llauna a l'inici, sense impedir que els rivals disposessin de les seves ocasions. No van tenir encert i en la segona part el Farners va aprofitar-ho per posar el segon. Al 86, Monsif va marcar però ja no hi havia temps.