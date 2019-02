El Peralada espera mantenir la dinàmica a casa tot i les baixes

El rival imposa, però res és impossible. Menys a casa, on el Peralada encara hi manté la bona dinàmica amb tres victòries seguides. Deixant de banda les dues últimes derrotes, els de Chicho Pèlach tenen la il·lusió intacta per rebre avui al Barça B (12 h, Esport3), un rival que sempre imposa. Sobretot, sent el sisè a la classificació amb clares aspiracions a lluitar pel play-off d'ascens i així retornar a la categoria de plata. A més, es presenta a l'Alt Empordà enfortit després de golejar el Sabadell al Miniestadi (5-1).

Els xampanyers, catorzens i amb només un punt de coixí respecte al descens, es veuen obligats a lluitar per sumar algun punt si no volen tornar-se a veure immersos en l'angoixa de fa dos mesos enrere. Com sempre, insistiran fins al final. Costi el que costi. I és que últimament Chicho les passa magres per dibuixar l'onze i disposar de suplents. Entre lesions, sancions, baixes i el primer equip, n'hi ha un bon tip. Per al duel d'avui davant del filial blaugrana, el tècnic gironí perd Moha, que ha fitxat per l'Andorra. Tampoc hi seran Kilian i Soni, lesionats, ni Valery Paik i Pachón, que han anat amb el Girona a Ipurua. Cal afegir-hi un dels fitxatges del mercat d'hivern, Boselli. Sí que hi seran Maxi Villa i Marc Baró, els dos darrers en arribar, a més de Iago López i Giorgi, que tornen.