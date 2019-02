Messi se sotmet a tractament mentre que Dembélé ja fa feina al damunt de la gespa

El Barça continua molt pendent de l'estat físic de Leo Messi. El davanter va acabar amb problemes físics el partit del passat dissabte contra el València (2-2) i ahir es va sotmetre a tractament de recuperació, motiu pel qual no es va exercitar amb els seus companys. Tampoc ho va fer Ousmane Dembélé, encara que, en el seu cas, va començar a fer feina al damunt de la gespa, així que el seu retorn és cada cop més proper.

Després de retirar-se amb una contractura en l'adductor contra el València, el club blaugrana guarda silenci sobre l'estat de la seva estrella amb el clàssic de Copa del Rei de demà contra el Reial Madrid a tocar. Per les imatges ofertes per l'entitat blaugrana després de l'entrenament a porta tancada, es demostra que l'argentí no va poder treballar amb normalitat i al mateix ritme que els seus companys, pel que encara és dubte, i seriós. Tot apunta que Messi es va sotmetre a tractament de recuperació, encara que es desconeix l'estat exacte del seu problema físic. De la seva banda, Ousmane Dembélé, que es va lesionar el 22 de gener davant el Leganés, es va exercitar amb pilota. Tot apunta que el proper cap de setmana davant l'Athletic Club estarà ja a plena disposició i que la seva presència contra el Reial Madrid és molt dubtosa. En l'entrenament d'ahir Ernesto Valverde va comptar amb Iñaki Peña, Wagué, Morer i Miranda, del filial.



El Reial Madrid-Barça de Copa

La tornada dels quarts de final de Copa que disputaran el Barça i el Reial Madrid al Bernabéu es jugaran el dimecres 27 de febrer a les 9 de la nit. L'endemà, a la mateixa hora, es confirmarà l'altre finalista. València i Betis s'enfrontaran a l'estadi de Mestalla.