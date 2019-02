Progressen adequadament

La millora és evident. No hi ha color. El patiment i les angúnies que la temporada passada van haver de viure tant el Peralada com l'Olot sembla que no s'hauran de repetir aquest curs. En el futbol mai se sap i tot pot canviar de la nit al dia, però el rendiment, estat d'ànim i tota la resta d'ambdues plantilles és diferent. El d'ara, amb el de fa dotze mesos. S'acabarien salvant, amb els de Chicho signant una segona volta de somni, però després d'un primer tram de calendari nefast, sempre en places de descens; i al Municipal, amb una jornada final agònica i l'històric gol de Barnils als últims minuts. Es respira un altre ambient tant a l'Empordà com a la Garrotxa. No hi ha res fet i queden un munt de partits per davant, per la qual cosa no val a badar, però els números actuals amb els de fa un any no tenen res a veure. I això sempre és una bona notícia.

Han progressat adequadament l'Olot i el Peralada en una categoria ben exigent com és la Segona Divisió B. Els dos representants de les comarques gironines van per feina i volen estalviar-se patiments innecessaris. Sobretot els de Raúl Garrido. La seva transformació ha estat majúscula, multiplicant el seu rendiment i millorant els seus resultats. L'equip suma 8 punts més que a les mateixes alçades de la passada temporada. Dels 25 de llavors, als 33 actuals. Però això no és tot. També té 8 punts més de marge respecte a la zona de descens, ha guanyat tres partits més, es troba set posicions més amunt a la classificació i, si ha aconseguit un gol més, també s'ha de dir que n'ha encaixat mitja dotzena menys. Si a això se li suma que el play-off està a uns relativament propers 5 punts, la il·lusió encara es dispara més. A més, aquest Olot ha perdut menys partits (8 llavors i 6 ara), cosa que arrodoneix l'estadística.

Millora l'Olot i també ho fa el Peralada. Semblava que li costaria molt més, a l'equip de Chicho Pèlach, veient com va començar el curs. Va passar-se les nou primeres jornades sense guanyar, amb un balanç ben pobre: 5 punts de 27 possibles. Això el va deixar ben enfonsat a la classificació. Tot i això, se n'ha acabat sortint i la reacció és un fet. Una remuntada que no té aturador; l'últim capítol, aquest passat diumenge amb un valuós 2-0 a casa davant el filial del Barça, un dels aspirants a fer la promoció per pujar. Si es comparen els seus números amb els del curs passat després de la jornada 23, també són millors. I això que llavors, ja amb Chicho (havia rellevat Arnau Sala), l'equip se'n començava a sortir. Té 4 punts més, ha guanyat un partit més, fa més gols (4) i n'encaixa menys (2). A tot això, si llavors era dissetè i estava en descens, ara és tretzè i té el perill 4 punts per sota.