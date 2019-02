Temps de canvis per a Marc Gasol Gasol

«Us he convocat avui per fer pública la meva decisió d'anar-me'n a l'NBA, he pres la decisió aquest últim cap de setmana i es tracta de buscar una motivació nova en un lloc nou». Amb aquestes paraules en una atapeïda sala de l'hotel Melià de Girona, Marc Gasol anunciava el 23 de juny del 2008 el seu salt als Memphis Grizzlies tancant una etapa de dos anys a l'Akasvayu Girona, que un mes després abaixaria la persiana pels seus greus problemes econòmics, descartant les propostes del Barça i de la resta dels principals clubs del continent que havien intentat, sense sort, que el pivot nascut a Sant Boi de Llobregat allargués la seva carrera al bàsquet europeu. Però Gasol s'havia fet gran, enorme, com a jugador a Girona amb només dues temporades, amb la primera amb Svetislav Pesic i la segona amb Pedro Martínez, i ell mateix va veure clar que el seu futur demanava resseguir les passes que el seu germà Pau havia fet set anys abans i incorporar-se als Memphis Grizzlies.

I si Girona va ser el lloc on, en les seves pròpies paraules, Marc Gasol va madurar esportivament i personalment en un vincle afectiu que ell mateix ha explicat molts cops i que s'ha acabat visualitzant en la creació d'un club, Bàsquet Girona, o en l'elecció de Fontajau per al partit benèfic amb el seu germà del passat estiu, a la ciutat de Tennessee el pivot i la seva família, ara ja és pare per partida doble, hi han arrelat molt bé. Marc Gasol és un ídol a Memphis i ha estat el referent de la franquícia en la darrera dècada, no ha jugat enlloc més des de la seva arribada a l'NBA el 2008, i l'afició dels Grizzlies ho va tornar a demostrar en el partit contra Minnesota Timberwolves.

Gasol no va jugar ni un minut, fet que va disparar els rumors de la seva imminent sortida de la franquícia, però el públic del FedExForum li va dedicar una llarga ovació quan, a meitat del primer quart, el pivot va sortir dels vestidors i va seure a la banqueta per seguir l'ajustada victòria dels seus companys. «És una persona d'incalculable valor per a aquesta franquícia, per a l'afició i per a la gent de Memphis; tots li tenen un gran respecte», va assegurar al final del partit el tècnic dels Grizzlies, J.B. Bickerstaff.

La no participació de Marc Gasol en el partit contra Minnesota va fer pensar que el traspàs és imminent i va donar més valor a les notícies que parlaven del final d'etapa del pivot als Grizzlies. L'analista de l'NBA Sam Charania va escriure a The Ahtletic que la franquícia de Memphis estaria negociant el traspàs amb els Charlotte Hornets, que el voldrien per acompanyar la seva estrella, Kemba Walker. Charania no parlava de la resta de noms que entrarien en l'operació, però altres fonts apuntaven que Gasol aniria als Hornets a canvi de Malik Monk, un altre jugador que estigués en el seu darrer any de contracte i una primera ronda del draft; i, per acabar d'embolicar la troca, altres parlaven que Michael Kidd-Gilchrist i Bismack Biyombo serien els dos jugadors que anirien de Charlotte a Memphis.

Es faci o no, l'operació entre els Hornets i els Grizzlies va deixar en un segon pla la primera opció que havia sortit com a possible destí de Marc Gasol: Toronto. David Cobb, cronista dels Grizzlies per al principal diari de Memphis ( The Commercial Appeal), havia publicat que Gasol i Mike Conley podrien anar als Raptors a canvi de Jonas Valanciunas i Kyle Lowry. Com va dir el mateix Marc Gasol fa uns dies «és una situació una mica estressant, perquè no saps el que passarà».