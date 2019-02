Les opcions al títol de Lliga per a Atlètic i Reial Madrid, avui en joc al Wanda

El Wanda Metropolitano acull aquesta tarda (16.15 hores) el derbi madrileny entre l'Atlètic i el Reial Madrid. Un matx que es presenta igualat i que pot resultar clau per a les aspiracions de tots dos camí del títol de Lliga, amb els de Solari amb opcions de desenganxar de la lluita els de Simeone. El segon i tercer classificat es veuen les cares separats per tres punts, amb l'Atlètic, el més proper al líder, Barça, al qual té ara mateix sis punts per sobre. Simeone té les baixes segures de Diego Costa i Stefan Savic, i el dubte fins a l'últim moment de Koke Resurrección, qui està pràcticament descartat després de no entrenar-se ahir. En canvi, el tècnic té la bona notícia del retorn del central Diego Godín. De la seva banda, el Madrid ve de l'exigent partit de Copa al Camp Nou i la setmana vinent li toca Champions, motiu pel qual Solari podria fer alguna rotació.