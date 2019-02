El Citylift Girona rep el Lleida amb ganes de revenja i d'escapar del pou

Sense pràcticament temps per descansar, l'OK Lliga suma una nova setmana de competició i avui avança els primers partits de la vintena jornada. Els dos representants gironins entraran en acció amb una idèntica missió: guanyar per mirar de fugir de la part baixa de la classificació. L'estat de forma no és, ni de bon tros, idèntic per a Citylift Girona i Lloret Vila Esportiva. Els primers han revifat. Encadenen quatre jornades sense perdre, comptant el derbi de dissabte, i avui reben el Lleida Llista Blava (21.00), botxí a l'Europa Cup i també a la primera volta (6-5). Amb un millor resultat que el Sant Cugat, que juga a Voltregà, els gironins escaparan de les quatre últimes posicions. De la seva banda, el Lloret fa cinc jornades que no guanya. Mirarà de trencar aquesta dinàmica dissabte (20.15) a la pista del cuer Alcoi.