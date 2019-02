El Valladolid, últim test abans del «Tourmalet»

Després d'un parell d'empats consecutius que no han deixat massa bon regust de boca i que han permès que el Reial Madrid s'acosti a sis punts, el Barça està obligat a guanyar el Valladolid per mantenir el seu avantatge al capdavant de la classificació i per encarar amb garanties i confiança els propers compromisos oficials. Un autèntic Tourmalet li espera al conjunt blaugrana, que s'enfrontarà a l'Olympique de Lió, Sevilla i Reial Madrid (fins a dues ocasions) en poques setmanes. Valverde farà rotacions i Prince podria ser titular al Camp Nou. Són baixa els lesionats Cillessen, Arthur, Rafinha i Umtiti. De la seva banda, els castellans, entrenats per Sergio González, perden dos titulars habituals com Óscar Plano (sanció) i Rubén Alcaraz (molèsties).