L'esperit de l'Olot no falla mai

La Unió Esportiva Olot va empatar 1 a 1 davant el Barça B amb un gol de Carles Mas al temps d'afegit, després que els visitants s'avancessin al marcador al minut 66 gràcies al gol d'Ndockyt. Raúl Garrido va advertir a la prèvia del matx que seria un partit de transicions. I no estava errat. Durant la primera meitat, ambdós equips van lluitar per tenir l'esfèrica i, com que cap dels dos conjunts va regalar la pilota, el partit es va convertir en un enfrontament d'anades i tornades constants. El primer a avisar va ser l'Olot, al minut 5, amb un xut des de la frontal que va aturar Ezkieta. Marc Mas va rematar de cap el refús del porter pamplonès, que va haver d'intervenir per partida doble.

El filial culer va respondre de seguida. Miranda va realitzar una incursió per banda esquerra, es va associar amb Abel Ruiz i va ser el mateix lateral del Barça qui va finalitzar la jugada amb un xut amb la dreta que va marxar desviat. Al minut 17, va ser novament Miranda qui va intentar-ho des de fora l'àrea, sense fortuna.

El Barça B també va intentar-ho a través de la pilota aturada: Mingueza va rematar, al minut 20, una centrada en un servei de córner que Xavi Ginard va haver de refusar sota la línia de gol. Durant els últims quinze minuts del primer temps els de García Pimienta van dominar i Abel Ruiz va tenir dues ocasions per fer el 0 a 1. Al minut 27, va recollir la pilota dins l'àrea i va realitzar un tret que va passar llepant el travesser. 10 minuts més tard, Abel Ruiz va tornar a avisar amb una puntada de peu dins l'àrea que va blocar el porter olotí sense complicacions.

Malgrat el domini culer a l'últim tram de la primera meitat, els olotins van disposar d'una ocasió molt clara de Carles Mas al minut 40. El defensa banyolí va estar a punt d'aprofitar una gran centrada de Blázquez per marcar de cap, però Ezkieta va tornar a estar providencial.

Els garrotxins van començar el segon temps amb força. Al minut 47, Masó va rematar de cap a l'àrea petita i un defensor del conjunt visitant va tapar la rematada. Cinc minuts després Ndockyt va respondre amb un tret des del bec de l'àrea que no va posar en problemes a Ginard. Al minut 65, Abel Ruíz va desaprofitar una magnífica deixada de Monchu per avançar-se en el marcador, però un minut després Marveil Ndockyt no va perdonar una passada de la mort per fer el 0 a 1.

Garrido va respondre donant entrada al camp a Eloi Amagat, que de seguida va donar mostres de la seva qualitat. Passat l'equador de la segona part, l'Olot va patir un seriós contratemps: Guzmán va marxar expulsat després de realitzar una dura entrada a Riqui Puig. Tot i la inferioritat numèrica, els garrotxins van tancar el Barça B al seu propi camp i Garrido va fer entrar Marc Cosme. Al minut 83 de partit, Hèctor va provar fortuna amb un xut molt llunyà que a punt va estar de sorprendre Ezkieta, però el porter va tornar a mostrar-se impecable sota pals. L'Olot no va deixar d'insistir en cap moment i al 87 Alan Baró es va sumar a l'atac per intentar-ho des de la frontal, però el seu xut va passar fregant el pal.

De tant insistir, els volcans van esclatar una vegada més al temps de descompte i Carles Mas va igualar el partit al minut 91. Héctor va realitzar una centrada precisa al segon pal, Cosme va evitar que sortís per línia de fons i el central de Banyoles va aprofitar un xoc entre el porter i un defensor per endinsar la pilota a la xarxa.