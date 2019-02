Convocada una nova edició del Premi Dani Montesinos

Impulsar el periodisme esportiu i promocionar els joves periodistes són els principals objectius del Premi de Periodisme Esportiu Dani Montesinos, que convoca per vuitè cop consecutiu MIC Sports, empresa organitzadora del Torneig Internacional de Futbol Base MIC, amb la col·laboració de Mediapro. El guardó reconeixerà un treball elaborat per un estudiant de periodisme, que al mateix temps obtindrà una estada en pràctiques al Canal Gol. El termini per presentar les candidatures, ja obert, es tancarà el divendres dia 22 de març. El premi té la voluntat de recordar la figura del periodista, entre altres mitjans, de La Sexta, que va morir en accident de trànsit el 2012, i donar un impuls als joves estudiants.