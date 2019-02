L´Atlètic rep el Juventus i el City de Guardiola visita el Schalke alemany

L'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions es tanca avui amb la disputa de dos partits, tots dos a partir de les 9 de la nit. En un d'aquests, l'Atlètic de Madrid rep el Juventus al Wanda Metropolitano amb l'objectiu d'aconseguir un bon resultat per a la tornada i intentar frenar Cristiano Ronaldo. El portuguès és un autèntic botxí per al conjunt matalasser, al qual ha marcat 22 gols en 31 partits. Simeone recupera Koke però té la baixa de Lucas, mentre que els italians no poden comptar amb Cuadrado. L'altre partit de la jornada és el que jugarà el Manchester City al camp del Schalke 04.