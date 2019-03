El Bordils perd i demà pot caure en descens

El Bordils ha perdut per quarta jornada consecutiva davant el Barça B (28-34), una derrota que combinat amb una victòria demà de l'Alacant a la pista de l'Antequera faria caure els blanc-i-verds, que tenen un partit pendent, en zona de descens.

L'inici del partit ha estat molt igualat, però un parcial de 4-0 posava per davant als locals (10-7) que tindrien un avantatge màxim de quatre gols. Al descans, però, han marxat amb un marge de només un gol (13-12).

En la segona part, els blaugrana es posarien per davant amb el 15-16 i ja no han abandonat el lideratge en el marcador fins al final. Els bordilencs ho han intentat, però en els últims 10 minuts els visitants han estat superiors i han aconseguit superar el Bordils per sis gols de diferència (28-34).