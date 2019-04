El Bordils prepara el tram decisiu per la permanència

Setmana transcendental la que afronta l'Handbol Bordils en la seva pugna per la permanència a la Divisió d'Honor Plata. L'equip de Sergi Catarain rep demà el Port Sagunt (20.30) en el partit que va quedar ajornat a principis d'any per la convocatòria d'un jugador rival per a la selecció espanyola, i dissabte visita l'Agustinos d'Alacant, que és ara mateix qui marca el descens. El Bordils té quatre punts de marge respecte la zona de perill (22/18), que poden ser cinc o sis demà al vespre si són capaços d'empatar o superar l'equip valencià. De totes maneres, tant puntuant demà com no fent-ho, el Bordils es plantaria a Alacant dissabte amb la possibilitat real de celebrar-hi la permanència matemàtica. Si hi arriba amb 4 punts de coixí, la victòria el deixaria amb sis quan només quedarien tres jornades i necessitaria fer-ho per més d'un gol (en l'anada, 22-23), per disposar de l' average a favor. En cas d'empat o victòria contra el Sagunt, els gironins també necessitarien guanyar a Alacant, però en tot cas s'hi plantarien amb la salvació virtual a la butxaca. El Bordils, després d'aquesta doble jornada, ha de rebre el Cisne, visitar el Sagunt i tancar la Lliga a casa amb el Sant Martí Adrianenc.