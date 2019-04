L'Open BTT Girona reuneix més de 300 corredors a les Preses

Més de 300 corredors van participar ahir a les Preses en una nova prova del calendari de l'Open BTT Girona-Càrniques Celrà. Mario Sinues és el nou líder del campionat, mentre que en l'apartat femení Meritxell Figueras reafirma el seu domini de la general i Albert Oller continua en plena forma dins dels M40. En la prova d'ahir, el sub-23 Josep Duran va ser el més ràpid, per davant de Sinues i Umbert Almenara.

En un circuit tècnic, on els corredors van haver de fer fins a cinc voltes depenent de la categoria, l'exigència va ser màxima, tot i que la pluja que amenaçava no va acabar fent acte de presència. Antonio Olivares continua dominant la general de màster 40. Per altra banda, en les curses de promoció un centenar de ciclistes es van acostar al circuit preparat per cada categoria. Eloi Rigall i Marc Pujol van dominar en les categories intermitges.

L'organització de la jornada va anar a càrrec del Club Ciclista Olot juntament amb la col·laboració de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de les Preses. Les curses s'han fet al bike-trial d'aquesta localitat garrotxina.