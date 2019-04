Cinquena final consecutiva contra el Perfumerías Avenida. L'Spar Citylift Girona tornarà dijous vinent a un dels seus escenaris maleïts, el Würzburg de Salamanca, on intentarà repetir la gesta d'aquell 21 d'abril del 2015 quan un recital de triples de les ja llavors veteranes Noemí Jordana i Vita Kuktiene van aconseguir una victòria que seria clara perquè, dos dies més tard, Fontajau visqués un Sant Jordi especial aconseguint el primer i únic títol de lliga de la seva història. Des de lllavors, tres finals més i tres títols per al club castellà de la mà de Miguel Àngel Ortega i la capacitat econòmica de la família Recio (propietaris de Perfumerías Avenida). Gironines i castellanes varen solucionar ahir les seves respectives semifinals per 2-0 , però mentre l'Avenida feia emmudir La Fonteta de València (54-74), l'Uni va suar fins més enllà del final de partit per acabar amb la il·lusió del Cadí (73-74).

La victòria i la classificació per a la final ho acabaran deixant en una «batalleta»més per explicar d'una temporada molt intensa per a l'Spar Citylift Girona, però les dues decisions arbitrals que va patir en els 10 últims segons del partit d'ahir són de les que fan història. O, en altres paraules, el que es coneix com un autèntic. Després d'anar gairebé tot el partit per darrere en el marcador, l'Uni s'havia aixecat i, 10 segons del final, semblava que una cistella de Laia Palau tancava la semifinal i el bitllet per a la final (71-74). A sis segons del final, però, l'arbitre Paula Lema va interpretar com a antiesportiva una falta de Núria Martínez a Vilaró. Dos tirs lliures, 73-74, i pilota per a Cadí en una darrera jugada que va acabar amb una presumpta falta de Laia Palau sobre Yurena Díaz amb el temps ja esgotat. Consulta a la taula i sí: s'havien de tirar els dos lliures. L'excel·lent base canària del Cadí tenia a les seves mans forçar el tercer partit de la semifinal, que s'hauria jugat diumenge a Fontajau, però va fallar el primer tir i també el segon que hauria enviat el partit a la pròrroga. L'agònic desenllaç final deixava sense premi un Cadí que, en el segon quart, havia arribat a dominar l'Uni per 12 punts de diferència (29-17) posant contra les cordes un Spar Citylift Girona que tindrà més dies de marge per preparar la final gràcies, en bona part, a la millor actuació de Pierre-Louis amb la samarreta de l'Uni i a la gran segona meitat ofensiva de Keisha Hampton. L'Uni havia aconseguit arribar al descans perdent només per cinc punts (39-34), però, tornant de vestidors, l'aler nord-americana que, en les seves pròpies paraules «no havia fet res bé en la primera meitat», va destapar-se en atac. Amb 12 punts seus en el tercer quart, el partit es va igualar (54-54). Ja en el darrer quart, el Cadí va tornar a fer una estrebada en el marcador i, després d'un triple de Yurena Díaz, molts ja varen començar a pensar en el tercer partit (65-58).

En els minuts finals, però, Laia Palau va saber navegar millor entre els molts nervis que hi havia sobre la pista per, primer amb una genial assistència sobre Helena Oma, i després amb una cistella decantar el partit cap al costat abans de la inesperada incidència dels àrbitres en els darrers segons. Una incidència que, sense voler, Yurena Diaz va neutralitzar amb els seus dos tirs lliures fallats.

El Perfumerías Avenida no dona cap opció al València a Fonteta (54-74)

El Perfumerías Avenida buscarà el seu quart títol de lliga consecutiu de la mà d'un Miguel Ángel Ortega que, un cop més, no va permetre el més mínim grau de relaxament de les seves jugadores a València. Victòria de les castellanes amb una gran actuació de l'escorta nord-americana Jewell Lloyd (23 punts)