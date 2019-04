Leo Cizmic (Bàsquet Girona) s'apunta al «draft» de l'NBA

Fer sentir el seu nom als Estats Units. Amb aquest objectiu, molts jugadors europeus s'apunten al draft de l'NBA abans de l'any que els tocaria, encara que tinguin poques opcions de ser draftejats en les dues rondes d'eleccions que tenen les franquícies, conscients que sempre són a temps de retirar la seva candidatura (la data límit per renunciar és el 10 de juny). Aquesta setmana, l'NBA ha fet pública la llista de jugadors d'universitats i instituts nord-americans (175) , i internacionals (58), que han fet el pas d'apuntar-se al draft tot i ser nascuts el 1998 o després.

Entre els europeus, el nom que més ha cridat l'atenció és el del blaugrana Aleix Font, però, a la llista també hi ha l'aler croat del Bàsquet Girona Leo Cizmic, que, tot i el seu complicat any a Fontajau, es vol mantenir en el radar dels scouts NBA que el coneixen des dels seus anys a Sevilla, on va arribar a debutar a l'ACB, amb l'antic Cajasol i ara Betis, quan només tenia 17 anys.

El potencial de Cizmic, un aler 2,04 metres, amb capacitat per jugar de cara a cistella i un físic notable, criden més l'atenció als Estats Units que la seva irregular temporada a LEB Plata, on, d'entrada, mai es va acabar d'entendre amb Quim Costa i amb l'arribada d'Àlex Formento a la banqueta tampoc ha recuperat el protagonisme que s'esperava a principi de curs i, per exemple, en el darrer partit només va jugar 10 minuts (2 punts) en la victòria gironina contra el Zornotza a Fontajau. Amb 20 minuts per partit, Cizmic anota 9.5 punts, 3.4 rebots (6 de valoració). Abans d'arribar a Girona, Cizmic havia estat a la base del CB Sevilla jugant amb el seu filial a Lliga EBA, a LEB Plata amb el Morón i amb l'Araberri a LEB Or.