El Valladolid escalfa el tram final de Lliga amb uns tuits de Ronaldo Nazario

El Girona depèn d'ell mateix per quedar-se un any més a la Primera Divisió, però haurà de tenir ben en compte el que facin els seus rivals directes en la lluita per no baixar. Sobretot un, el Valladolid. L'equip castellà, dos punts per sota a la classificació, és ara mateix el que marca el descens. Hi va caure no només perquè els d'Eusebio van guanyar el Sevilla, sinó perquè un dia abans havien perdut al Wanda davant l'Atlètic. D'allà, tant jugadors, tècnics com també tot l'estament directiu van marxar ben enfadats en entendre que l'àrbitre i també el VAR van passar per alt un clamorós penal per mans d'Arias que hauria pogut canviar el resultat. Aquesta situació ha sigut la gota que ha fet vessar el got per al màxim accionista, Ronaldo Nazario. Va fer evident tot el seu malestar a les xarxes socials, escalfant així el tram final del campionat.

En un fil a Twitter, va voler expressar que se sent molt enfadat per la situació i que considera que al Valladolid se l'està maltractant amb «decisions de tota mena» que el que estan fent és impedir que l'equip es pugui salvar. «Enfadat, ràbia, frustració... Són algunes paraules que defineixen les nostres reaccions a les decisions de tota mena que ens han afectat. El club treballa per a quelcom molt important, de la qual cosa depèn el futur i també el respecte cap a l'entitat», escrivia. Deia que s'han hagut de viure «molts anys de patiment» per haver convertit l'entitat «en alguna cosa que sembla que ha perdut força». Afegia que «el nostre treball és fer gran de nou el Valladolid perquè ningú pensi que no som importants ni ens afecten les coses. Treballem per això, però per desgràcia es necessita temps per acabar amb les coses enquistades». Demanava també unitat de cara al tram final del campionat. El seu escrit va despertat tota mena de reaccions dels aficionats, tant del Pucela com d'altres equips.