El Bàsquet Girona manté les seves opcions d'ascens

La carambola continua sent possible. El Bàsquet Girona ha derrotat aquest vespre el Zamora a Fontajau (77-70) i manté vives les seves opcions de jugar l'eliminatòria d'ascens a LEB Or, perquè tots els resultats han acompanyat l'equip que entrena Àlex Formento amb derrotes de Navarra, Zornotza i Marín.

Així, per acabar cinquens, els gironins necessiten tornar a guanyar la setmana vinent en l'última jornada a la pista del Juaristi i que perdin Navarra, a casa contra el Villarobledo, i el mateix Zamora (també a casa contra l'Almansa).

Avui, contra el Zamora, el Bàsquet Girona no ha pogut recuperar l'average contra l'equip castellà, havia perdut de 19 punts a la seva pista, però va encadenar la seva tercera victòria consecutiva en un partit molt seriós dels gironins que han dominat en el joc interior amb Trias (19 punts i 16 rebots) i Berry (17 i 8) i han treballat bé en defensa contra els hàbils exteriors visitants.