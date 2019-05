El Barça fracassa a Liverpool

Un any després de naufragar a Roma, el Barça ha sumat un nou fracàs històric a Liverpool. Els blaugrana han tornat a patir una remuntada impossible, aquest cop a Anfield. El Liverpool no va perdre la fe en cap moment i va ser capaç de remuntar el 3-0 de l'anada. Els blaugrana van tenir ocasions per poder marcar, però aquest cop la pilota no va voler entrar. Els reds van ser millors i no van deixar de creure en la remuntada en cap moment.

Compungit i espantat i sempre amb Roma en la ment, el Barcelona va sortir de la cova, amb un Messi buscat contínuament, per trobar-se amb Alisson. El guió marcava que la màgia havia de durar més, que l'encanteri no es podia trencar encara.

Per això diversos trets de Messi des de la frontal es van perdre més enllà de la fusta britànica. Per això cada córner suposava que tot Anfield es posés dempeus. Els amics ja no existien i Suárez era increpat amb càntics de "Que et donin" i titllant de trampós.

A la guerra, els amics es compten amb els dits i encara que el Liverpool es precipitava en la recerca del segon amb un elèctric Mané, el resultat aguantava.

Només va trontollar el guió en els instants finals de la primera part, amb un xut ras i lluny de Messi i un mà a mà d'Alba amb Alisson que va salvar el brasiler.

El pla va seguir viu i va patir el gir de la lesió d'Andy Robertson que va traslladar a Milner al lateral esquerre i va treure a Georginio Wijnaldum al medi.

L'inici del segon temps va superar l'infern del primer. Wijnaldum va acabar per ficar el Barça el malson de Roma. L'holandès va rematar un centre baix d'Alexander-Arnold i va posar el 2-0. Anfield feia por. L'holandès va rematar de cap un enviament des de l'esquerra i va posar el 3-0. Anfield aterria.

Les reminiscències de la nit a l'Olímpic ja eren fotografies en la ment dels jugadors blaugranes.

El terror ja era un jugador més en les files dels d'Ernesto Valverde i mentre es passejava pel camp, va deixar gelats als defenses, que es van quedar aturats en un córner i van permetre que origi, en una jugada inexplicable, anotés lliure de marca .

Anfield era l'epicentre de la por mundial. Els càntics a originals es barrejaven amb les cares dels blaugranes, incrèduls.

El Liverpool es marxava 4-0 al marcador. El Barcelona s'entretenia tocant a la frontal. No estava un Iniesta que ho arreglés. Messi no apareixia. El temps s'esgotava i The Kop embogia.

EL xiulet final ho va confirmar. Anfield era el centre de l'alegria mundial per un Liverpool històric. Havien aconseguit l'impossible, havien retornat el Barcelona a Roma, rescatat Istanbul i seran a la final del pròxim 1 de juny al Wanda Metropolitano.