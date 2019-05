El Figueres espera acabar bé a Vilatenim

La temporada no és que hagi sigut decebedora, però tampoc s'han complert les expectatives del que demanava l'any del centenari. El Figueres disputa aquesta tarda l'últim duel a l'estadi de Vilatenim rebent al Cerdanyola (16.30 h), que amb un punt menys que els figuerencs –en tenen 45– tampoc és que tingui gaire res en joc. «Estant en terra de ningú, ni a la part alta ni baixa, és difícil motivar els jugadors. Però igualment hi ha tres punts en joc i ens marquem l'objectiu de quedar al més amunt possible. Hem d'estar al cent per cent i acabar amb bones sensacions», deia Xavi Agustí. El Figueres és quinzè amb 12 punts respecte al descens.