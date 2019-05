El València Bàsquet es reforça amb la bescanonina Queralt Casas

La jugadora de Bescanó Queralt Casas és el nou reforç del València Bàsquet de cara a la nova temporada. Un fitxatge que arriba pocs dies després que el club valencià també anunciés la incoroporació de la fins ara jugadora de l'Spar Citylift Girona Julia Reisingerova. Casas, de 26 anys, arriba a València procedent del Sopron hongarès, amb el qual va aconseguir guanyar el títol de lliga i la classificació històrica per a la Final Four de l'Eurolliga, on van perdre la final. La temporada vinent el conjunt valencià, debutant aquest curs a la Lliga Dia, disputarà l'Eurocup, la segona competició continental.