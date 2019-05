El City es proclama campió de la Premier

El Manchester City no va fallar i, amb la seva victòria amb remuntada inclosa a Brighton (1-4) es va proclamar campió de la Premier per segon any consecutiu amb Guardiola a la banqueta. El triomf dels citizens va fer estèril la victòria del Liverpool a Anfield contra el Wolverhampton (2-0). La Premier doncs es queda a l'Etihad gràcies als 98 punts sumats pels 97 dels reds.