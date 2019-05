Maverick Viñales intentarà donar continuïtat al podi de Jerez al GP de França

Marc Márquez va voler donar suport al seu company d'equip Jorge Lorenzo davant la delicada situació que està vivint en la seva estrena amb Honda. El lleidatà creu que el balear reaccionarà en qualsevol instant. «Sabem que és un pilot ràpid, però necessita el seu temps. Aquesta és una moto guanyadora i s'ha de fer, com més aviat millor. Arribarà Le Mans o Mugello i ho farà bé», deia ahir abans dels primers entrenaments lliures del GP de França al circuit de LeMans. Lorenzo està sent molt qüestionat pel seu rendiment en els primers grans premis.

De la seva banda, Maverick Viñales reconeixia que el podi aconseguit a Jerez fa quinze dies l'havia enfortit amb vistes a la prova francesa. «Arribo amb més confiança i motivació. No només jo, sinó tot l'equip», deia. En aquest sentit, Viñales torna a un circuit que li porta grans records. «No només perquè hi vaig guanyar el 2017 sinó també perquè ho he fet en d'altres categories» assegurava el pilot altempordanès.

Aquest matí començaran els primers entrenaments lliures de totes les categories i per demà quedaran les sessions oficials que definiran la graella de sortida definitiva. Les curses seran diumenge: Moto3 (11.00), Moto2 (12.20) i Moto3 (14.00).