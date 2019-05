Paula Badosa tomba la favorita i ja és a semifinals a La Bisbal

Paula Badosa va plantar-se ahir a les semifinals del torneig ITF de La Bisbal per la porta gran, derrotant la màxima favorita, cap de sèrie número 1, Mandy Minella, per 3-6 i 4-6. La jornada va quedar afectada al matí per la pluja però els partits es van poder recol·locar i no hi va haver problemes per completar tot el programa previst. La tennista de Begur s'enfrontarà avui amb l'hongaresa Dalma Galfi en busca d'un lloc per a la final de demà. L'altre bitllet se'l disputaran Xiyu Wang i Ekaterine Gorgodze.

La gironina, que l'any passat va caure en quarts de final a La Bisbal, està consolidant la seva progressió. Al torneig hi ha arribat com la 135 del món en el rànquing WTA i amb els punts que sumarà, la setmana que ve veurà notablement millorada la seva classificació, camí del Top-100. Minella, la seva rival, ocupa el lloc 99. El partit es va acabar resolent amb solvència per a la gironina, que no va trigar a trencar el servei a Minella en el primer set, i que en el segon va mantenir el seu joc ferm per firmar la sentència.



La rival a semifinals

La seva rival en les semifinals de demà serà l'hongaresa Dalma Galfi, que va derrotar Maryna Zanevska (3-6, 6-1 i 6-2). Aquesta jugadora va accedir al quadre gran des de la fase prèvia. L'altra semifinal la jugaran Ekaterine Gorgodze i Xiyu Wang, que es van imposar a Naiktha Bains (6-2 i 7-5) i la que fins ara era una de les revelacions del campionat, Marta Kostyuk (7-5 i 7-5). Demà a partir de les 11 Esport3 té previst oferir en directe la gran final.

En la jornada d'ahir també es van jugar les semifinals del torneig de dobles, quedant eliminada l'altre gironina, Aliona Bolsova, que feia parella amb Xiyu Wang. Van perdre 6-1, 4-6 i 10-6 contra les australianes Arina Rodionova, Arina i Storm Sanders. Dalma Galfi, la rival de Badosa en indidual a semifinals, va classificar-se en dobles fent parella amb Georgina García-Pérez gràcies a la victòria per 7-5 i 6-0 contra Laura Pigossi i Rosalie Van der Hoek.