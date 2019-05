Bartomeu ho té clar: «Valverde no en té la culpa, puc garantir que hi haurà baixes»

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va afirmar després de la derrota en la final de la Copa del Rei davant el València que Valverde «té contracte, aquesta derrota no és culpa seva ni l'any és cap fracàs. Ara no és el moment d'explicar les novetats que hi haurà en el futur, però puc garantir que hi haurà baixes, com cada estiu. Ens hem de recuperar».

De la mateixa manera, Piqué també va aparèixer després del partit i va afirmar que el futur de l'entrenador «no ens preocupa i hem de fer un anàlisi individual i col·lectiu. Ja hem dit que ens agradaria que continués perquè ha fet un gran treball, però són desicions que estan a les nostres mans. No depèn de nosaltres». En la roda prèvia abans del partit, el capità blaugrana, Leo Messi, també va afirmar el desig que l'entrenador extremeny continués.



la vuitena del valència



El València va conquerir ahir la seva vuitena Copa del Rei després d'imposar-se al Barça, coincidint, a més, amb l'any del seu centenari. De totes maneres, són els blaugrana els qui continuen com el conjunt amb més èxits en aquesta competició, un total de 30. El segon és l'Athletic amb 23 trofeus.



XIULADA A L'HIMNE



Els xiulets dels aficionats del Barça i els aplaudiments de la parròquia del València van rivalitzar mentre sonava l'himne d'Espanya previ a la disputa de la final de la Copa del Rei. Tal com és habitual en els últims cinc anys, en els que el Barça siempre ha arribat a la final del torneig, els seus aficioants van xiular l'himne, que es va escoltar durant 50 segons mentre el rei Felip VI presidia el partit de la llotja. Abans del partit, una aficionada va haver d'entrar al camp amb sostenidors perquè la policia li va requisar la samarreta en suport als polítics presos.