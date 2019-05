El futur de Girona i Lloret a l'OK Lliga, en joc en només 50 minuts

Quin és el futur immediat del Citylift Girona i el Lloret Vila Esportiva? Passa per quedar-se a l'OK Lliga o per perdre la categoria? Aquestes preguntes es resoldran demà al vespre. A partir de les 8 es disputa l'última jornada de la màxima divisió de l'hoquei patins estatal, en horari unificat. Tots dos representants gironins s'hi presenten amb els deures encara per fer. No tenen la permanència assegurada i, tot i que no viuen situacions calcades, necessiten com a mínim puntuar per salvar-se. L'emoció està assegurada.

La temporada vinent la màxima categoria es reestructura. Baixen quatre equips i en pugen dos. Ja hi ha dos conjunts que s'han acomiadat de l'OK Lliga: ho són l'Alcoi i el Sant Cugat. Encara queden dues places per definir. Ara mateix l'ocupen el Lloret (29 punts) i l'Alcobendas (29). Fora de perill, hi ha el Vendrell (també 29), Vic (29) i Girona (30). Tots ells tenen opcions de baixar, i també de lligar la permanència. Els gironins, dirigits per Enric Torner, depenen d'ells mateixos. Reben el Noia Freixenet a Palau; tercer, és un dels rivals més potents que podria tancar la lliga en segon lloc si guanya. Si el Girona venç, se salvarà. Si empata, també té opcions si dels rivals que hi ha per sota, només en guanyen dos. Un xic més difícil ho té el Lloret. Els de Josep Codina reben un Sant Cugat que ja ha baixat. Lligaran la permanència si guanyen i com a màxim dos rivals directes no ho fan. Empatant també podrien salvar-se. Si es dona aquesta circumstància, l'Alcobendas hauria de perdre el seu partit (rep el Barça, líder i ja campió de la competició) i també el Vendrell, que visita la pista del Lleida (sisè).

El cas del Palafrugell



Emoció a l'OK Lliga, però alhora també a la segona categoria de l'hoquei patins estatal. Allà hi ha el Corredor Mató Palafrugell, un dels dos representants gironins de la categoria (l'altre és el SHUM Frit Ravich Maçanet). El conjunt del Baix Empordà enceta l'última jornada al capdavant de la classificació. Tot està molt ajustat i no hi ha res decidit, però té avantatge respecte a la resta de rivals directes i l'ascens de categoria és a les seves mans. Juga demà (20 hores) a la pista del Cafès Novell Vilafranca, instal·lat a la zona mitjana i sense perill. Si guanya, el Palafrugell puja segur. Fins i tot empatant, tot depenent del que facin el Taradell (empatat a punts), Alpicat (un menys), Mataró (també un menys) i Manlleu (dos menys).