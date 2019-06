Llançà condemna la polèmica celebració de l'ascens

L'Ajuntament de Llançà va condemnar l'actuació d'una stripper durant la celebració de l'ascens a Segona Catalana i obrirà un expedient informatiu al club de futbol. Els grups municipals van acordar la decisió en una junta de portaveus extraordinària, en la qual també van anunciar que faran campanyes de sensibilització per intentar revertir la mala imatge que s'ha projectat de l'equip i del municipi a l'exterior. L'alcalde en funcions, Pere Vila, va dir que arran de l'expedient es crearà una comissió amb tots els partits polítics en què es demanaran explicacions dels fets per dirimir responsabilitats. «Tots els grups estarem defensant els drets i ajudant el club en aquest moment de transició», va remarcar Vila, en referència a la dimissió del president i del secretari de l'equip. Per la seva banda, els jugadors van elaborar un nou comunicat per rebutjar els fets i afirmar també que no comparteixen ni creuen que «una celebració d'ascens ni de qualsevol tipus s'hagi d'involucrar amb la cosificació de la dona».

