El cadet B serà a l'F4 del campionat català

Aquest cap de setmana els equips base del Citylift GEiEG Uni han celebrat un altre èxit, i és que el cadet B es va imposar per 72 a 39 l'Igualada i d'aquesta manera va aconseguir la seva classificació per a la Final a 4 del Campionat de Catalunya Cadet Interterritorial. L'infantil de primer any, per la seva banda, va perdre per 40-45 davant del Mataró i ha acabat quart de Catalunya.