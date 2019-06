Emotiu comiat al Sánchez Pizjuán a José Antonio Reyes

El Sevilla va acomiadar-se del futbolista José Antonio Reyes, mort el dissabte passat en un accident de trànsit, amb una cerimònia a la capella ardent del jugador a l'estadi Ramón Sánchez Pizjuán. Centenars d'aficionats van apropar-se fins a l'estadi en un dia molt calorós per esperar l'arribada del taüt a la capella ardent, que tot i haver-se d'obrir al públic a les 16 h, es va retardar fins a les 17.15 h a causa d'uns tràmits judicials.

La capella ardent va decorar-se amb els tres trofeus de l'Europa League, que va guanyar Reyes amb el Sevilla. L'espai va estar presidit amb una foto del futbolista on es podia llegir «Etern capità» i una allau de corones de flors enviades per particulars, institucions i clubs de futbol. La plantilla de l'Extremadura, on Reyes militava des del passat mercat d'hivern, va desplaçar-se fins al Sánchez Pizjuán per acomiadar-se del seu company, de la mateixa manera que ho van fer nombroses personalitats del món del futbol.

Segons va informar l'Ajuntament d'Utrera en un comunicat, el taüt de Reyes va ser traslladat posteriorment a la seva localitat natal amb una altra capella ardent en la sala de plens que s'ha allargat tota la nit. Aquest matí, a les 9.30 h, es farà l'enterrament a l'església de Santa Maria d'Utrera.



La RFEF atorga el títol pòstum

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, va anunciar ahir que es concedirà a José Antonio Reyes la Medalla d'Or i Brillants de la federació a títol pòstum.

Rubiales va voler acompanyar els familiars i amics del futbolista en aquest moment tan dur i va desplaçar-se fins a la capella ardent instal·lada a l'estadi Sánchez Pizjuán. «Després de donar el condol a la família i transmetre'ls la gran quantitat de mostres d'estima rebudes per part del futbol espanyol i internacional, en l'Assemblea General del pròxim 10 de juny s'imposarà la Medalla d'Or i Brillants de la RFEF al futbolista», comunicava la federació al web.