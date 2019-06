El Bordils aposta pel canvi de tècnic i dona per acabada l'etapa de Catarain

S'ha acabat l'etapa de Sergi Catarain i Jesús Mach al Bordils. El club del Gironès treballa en la construcció d'un cos tècnic totalment nou de cara a la temporada que ve, la setena seguida a Divisió d'Honor Plata. El club va comunicar ahir que l'entrenador, Catarain, i el coordinador d'handbol,

Mach, no seguiran al càrrec la temporada que ve.

Catarain ha estat dos cursos al capdavant del primer equip, amb el difícil repte de ser el relleu de l'històric Pau Campos. En aquests dos anys el Bordils ha assolit l'objectiu de la permanència a Plata. Mach, per la seva banda, feia sis temporades que exercia de coordinador. En un comunicat el club va agrair la feina de Sergi Catarain i de Jesús Mach. En la nota del club també s'anunciava que en els propers dies anunciarà els integrants tant del nou cos tècnic del primer equip com de la persona que s'encarregarà de la direcció esportiva des del càrrec de coordinador de la secció d'handbol.

Antic porter de primer nivell, va arribar a formar part de la plantilla professional del Barça, Sergi Catarain va ser ara fa dues temporades l'encarregat de cobrir el buit deixat per Pau Campos. El tècnic bisbalenc havia acceptat una oferta de la Primera Divisó de Romania i, en aquell moment, el Bordils va apostar per un tècnic que tenia poca experiència a la banqueta d'un equip sènior. Catarain només havia dirigit el primer del Garbi de Palafrugell, però, a Bordils ha aconseguit mantenir la permanència en les dues temporades combinant la banqueta amb la seva feina en la docència a Palafrugell. El primer any en la penúltima jornada i, aquesta última, de manera menys agònica acabant en desena posició i jugant els últims partits amb la permanència a la butxaca. La setmana passada, el Bordils va caure eliminat a la Copa Catalana en el que va ser el darrer partit a la banqueta de Sergi Catarain, que aquest cap de setmana ha estat a Colònia seguint en directe la Final Four de la Lliga de Campions.