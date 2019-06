«Entrenar el Palamós té molt prestigi, estigui a la categoria que estigui»

Content de tornar a casa?

Sí, perquè el sentiment de club que representa per a mi el Palamós és diferent del que pugui tenir o sentir en qualsevol altra entitat. Entrenar el Palamós no és fàcil, és un club històric i és una cadira que té molt de prestigi, sigui quina sigui la seva categoria o moment. Per a mi és un superorgull tornar a la banqueta del Palamós i estic agraït per l'oportunitat. Això sí, jo soc el primer que soc conscient que quan un entrenador fa nosa i quan la cosa no va del tot bé t'has de posar en mans del club, i jo he sigut el primer que ho he fet.

El repte està clar des del minut 1, oi?

L'objectiu de pujar sempre és el més maco i la junta fa un exercici de valentia en apostar per mi, però l'objectiu és molt complicat perquè d'entrada hi ha sis o set equips que volen competir pel mateix i compten amb recursos i potencial per fer-ho.

Quina ha de ser la categoria del Palamós?

La categoria que correspon al Palamós ha de ser com a mínim la Tercera Divisió, i per poder arribar-hi caldrà sumar molts esforços esportius i de tot tipus, perquè seria dolent entrar en aquella espiral descendent de ho intento i no pujo, ho intento i no pujo.

Quines peces necessita per al nou projecte?

El club em dona mà i màniga per poder gestionar i portar els jugadors més adients. És important un perfil de jugador que ens permeti ser molt superiors al rival aquí a l'estadi i a fora ser molt forts. Abans de fer passos endavant ho consensuaré amb el club i el nou secretari tècnic.

Qui t'acompanyarà en el cos tècnic?

La meva intenció era que m'acompanyés el preparador físic, Xevi Salvador, que ja va estar amb nosaltres l'última temporada aquí, però al final no s'incorporarà. També m'acompanya el meu segon, Ismael Gil, i segurament Joan Bayona com a entrenador de porters.