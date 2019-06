Nadal engrandeix la seva llegenda en guanyar el dotzè Roland Garros davant Thiem

Rafa Nadal ha conquistat aquest diumenge el seu dotzè títol de Roland Garros, en derrotar a l'austríac Dominic Thiem, per 6-3, 5-7, 6-1 i 6-1, i es converteix així en el jugador que més vegades ha repetit triomf en un mateix Gran eslam.

Quinze anys després de la seva primera victòria sobre la terra batuda de París, Nadal ha necessitat tres hores i 1 minut per escriure una nova pàgina de la seva llegendària història.

Amb aquest triomf, l'espanyol supera a l'australiana Margaret Court, que havia guanyat onze vegades l'Open d'Austràlia entre 1960 i 1973.

Amb els 33 anys acabats de fer, Nadal suma ja 18 títols de Gran eslam, dos menys que el suís Roger Federer, l'home rècord en aquest apartat, tres més que el serbi Novak Djokovic, tercer en la carrera dels grans.

"És increïble, no puc explicar les meves sensacions. Ja era un somni jugar la primera vegada aquí en 2005, no podia imaginar-me que en 2019 tornaria a estar aquí", ha afirmat des de la pista Nadal.

L'espanyol ha conquistat la seva dotzena Copa dels Mosqueters davant Thiem, el mateix rival de l'any passat, el tenista que tots descriuen com el seu hereu per la destresa amb què es mou sobre la terra batuda.

"Estic convençut que té opcions de guanyar aquí algun dia, té el potencial i l'ambició d'aconseguir-ho", ha assegurat Nadal.

Si l'any passat no va aconseguir arrencar-li un set, en aquesta ocasió l'austríac ha demostrat que ha fet un pas més per apropar-se al rei de la terra i n'ha guanyat un. El seu tenis ha cobrat pes i solidesa, com va demostrar en semifinals en vèncer a un Djokovic que llueix el número 1 del món.

Però Thiem encara està lluny d'un Nadal que sobre la pista central de París cobra una dimensió gairebé mística. El seu tenis és sublim, controla tots els elements del joc i, com va demostrar en semifinals contra Federer, és capaç de domesticar fins i tot a un vendaval.